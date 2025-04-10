Учения со стрельбой по отражению атак БПЛА проведут 10 апреля в Ейске

Тренировка пройдет в четверг с 11:00 до 13:00 на полигоне «Ейском». Жители могут услышать громкие звуки выстрелов.

Во время тактических учений военные отработают действия по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и выполнят практические стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.

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Еще 29 БПЛА обезвредили над Ростовской областью, 15 — над территорией Северной Осетии. Над Воронежской областью уничтожили 11 БПЛА, 10 — над Курской областью.

В ночь на 10 апреля на юге России уничтожили четыре украинских БПЛА.

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