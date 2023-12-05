Участник Сталинградской битвы Айказ Овсепян отметил вековой юбилей в Краснодаре

Ветерану Великой Отечественной войны Айзаку Аракеловичу Овсепяну 5 декабря исполнилось 100 лет.

Айказ Овсепян награжден орденом Отечественной войны 1 степени, имеет медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За взятие Будапешта».

«Уникальная героическая биография Айказа Аракеловича демонстрирует невероятную стойкость духа и жизнелюбие. За свои подвиги на фронтах Великой Отечественной он удостоен многих боевых орденов и медалей. Наша задача — помогать нашим ветеранам всеми возможными способами, проявлять внимание и заботу. Сейчас Айказ Аракелович обрел свой новый дом в Краснодаре. И теперь может спокойно, в комфортных условиях встречать свой 100-летний юбилей», — цитирует главу города Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ветерана эвакуировали из Харьковской области в июле 2022 года. Первое время мужчина жил с дочерью в съемном жилье в Белгороде, но мечтал жить в Краснодаре.

Маргарита Симоньян приглашала эвакуированного ветерана пожить в свою квартиру краевом центре, но в итоге ему выделили квартиру в новом доме в Знаменском и помогли с переездом.