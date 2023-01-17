Маргарита Симоньян пригласила пожить в свою квартиру в Краснодаре эвакуированного ветерана

В июле 2022 года Росгвардия вывезла из Балаклеи ветерана Великой Отечественной войны и участника Сталинградской битвы, 99-летнего Айказа Овсепяна. Мужчина и его дочь-пенсионерка прибыли в Белгород, где им помогли получить российское гражданство.

Однако ветеран снимает жилье в Белгороде, и остатка его пенсии едва хватает на еду. В арендованной квартире у пенсионера нет ни чайника, ни утюга. Об этом сообщили бывшие ученики ветерана, который раньше преподавал химию.

Журналисты приехали к мужчине, чтобы выяснить, чем можно помочь. Оказалось, что и встать на очередь за квартирой он не может, так как нет постоянной прописки.

«Я хочу попросить, чтобы нам с дочерью помогли переехать в Краснодар, там тепло и не слышно взрывов, мы могли бы спокойно доживать свой век… Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была нормальная квартира, потому что здесь ничего нет», — сообщил Айказ Осепян RT.

После выхода этого сюжета сразу отреагировала глава RT, уроженка Краснодарского края Маргарита Симоньян. Она пригласила ветерана жить в ее краснодарской трехкомнатной квартире.

«Дорогой Айказ Аракелович, в Краснодаре у нас трехкомнатная квартира, где мы больше не живем, поскольку мы живем, как вы знаете, в Москве. Я хотела ее сдавать, но лучше я просто приглашу вас там пожить. Живите, сколько Бог даст. Желаю вам долгих, счастливых и здоровых лет», — написала Симоньян в Telegram.

Читайте также: Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян Орден Почета.