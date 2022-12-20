Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян Орден Почета

Орденом Почета главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» наградили «За большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу».

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил Симоньян с высокой наградой.

«Уважаемая Маргарита Симоновна! Город Сочи гордится вашими заслугами перед Отечеством! Искренне поздравляю вас с заслуженным Орденом Почета и выражаю благодарность за Вашу нелегкую работу, высочайший профессионализм, ответственную гражданскую позицию, бескомпромиссность, блестящее умение четко, объективно и правдиво преподносить важнейшую информацию, которая касается каждого из нас. Мы глубоко ценим и благодарим вас и за ваше большое внимание к городу Сочи!», — написал Копайгородский в Telegram.

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