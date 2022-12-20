Кондратьев: пять научных разработок получили региональные премии в 300 тыс. рублей

В текущем году на соискание премии администрации Краснодарского края в области науки и инноваций представили 11 работ.

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил молодых ученых, чьи разработки признали самыми креативными и перспективными.

«Пять научных разработок удостоены региональных премий в размере 300 тыс. рублей. В число победителей вошли восемь молодых ученых. Это сотрудники ведущих университетов и научных организаций края. Все исследовательские работы представлены в приоритетных для Кубани направлениях — экология, промышленность, сельское хозяйство. Самое важное, что многие из них уже применяются на практике и востребованы на реальных производствах», — сказал Кондратьев.

В числе победителей — ветеринар, доцент КубГАУ Елена Новикова. Она открыла способ экспресс-диагностики скрытых воспалительных процессов у сельскохозяйственных животных. А также разработала пробиотический препарат для профилактики и лечения заболеваний. Ее проект будет способствовать развитию молочного скотоводства в крае.

Завотделом технологи сахара и сахаристых продуктов краснодарского НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Семен Семенихин получил премию за новую технологию, позволяющую улучшить качество производимого сахара. Инновацию уже применяют на двух предприятиях и внедряют еще на трех.

За методологию биологизированной технологии защиты яблони и винограда от заболеваний премию вручили сотрудникам Научного центра «Защиты и биотехнологий растений» Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Ирине Астапчук и Надежде Савчук. Их разработка будет способствовать снижению пестицидной нагрузки вдвое.

За проект, предлагающий применять беспилотники при возделывании сельхозкультур наградили доцентов КубГАУ Николая Курченко и Дмитрия Цокура. Беспилотники предлагают оборудовать фотофиксацией и системой внесения средств защиты. БПЛА позволят быстро оценить всходы, выявить очаги болезней и вредителей, дифференцированно вносить удобрения.

Сотрудники кафедры физической химии факультета химии и высоких технологий КубГУ Семен Мареев и Дмитрий Бутыльский получили премию за исследования процессов в системах с ионообменными мембранами. Результаты разработок в области многоступенчатого опреснения воды уже применяют на малых предприятиях Кубани.

Победителям также вручат нагрудные знаки лауреатов премии администрации Краснодарского края. Торжественная церемония пройдет в Краснодаре 20 декабря, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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