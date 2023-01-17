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Турчак пообещал предоставить квартиру в Краснодаре 99-летнему ветерану из Балаклеи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turchak-poobeshhal-predostavit-kvartiru-v-krasnodare-99-letnemu-veteranu-iz-balaklei
Турчак пообещал предоставить квартиру в Краснодаре 99-летнему ветерану из Балаклеи
Айказ Аракелович Овсепян. Фото t.me/rt_russian

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак 17 января в соцсетях заявил, что эвакуированному из Харьковской области Айказу Овсепяну предоставят квартиру в Краснодаре.

В июле 2022 года Росгвардия вывезла из Балаклеи ветерана Великой Отечественной войны и участника Сталинградской битвы, 99-летнего Айказа Овсепяна. Мужчина и его дочь-пенсионерка прибыли в Белгород, где им помогли получить российское гражданство. Однако живут они в съемной квартире, и пенсии ветерана на все не хватает. При этом, он очень хотел бы «доживать свой век» в Краснодаре, в тепле, сообщает RT.

«Белгородское отделение «Единой России» уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съемом жилья помогал родственник. Но больше помогать не может», — рассказал Андрей Турчак в Telegram.

Сенатор сообщил, что к этому вопросу подключится и Краснодарское отделение партии.

«Поможем и с жильем, и с его обустройством. В ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут переехать», — подчеркнул Турчак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Маргарита Симоньян пригласила пожить в свою квартиру в Краснодаре эвакуированного ветерана. Она предложила мужчине жить в ее трехкомнатной квартире сколько потребуется.

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