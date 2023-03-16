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Турчак и Кондратьев посетили ветерана, эвакуированного из Харьковской области

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/turchak-i-kondratev-posetili-100-letnego-veterana-evakuirovannogo-iz-harkovskoj-oblasti
Турчак и Кондратьев посетили ветерана, эвакуированного из Харьковской области
Скриншот видео

Речь идет о ветеране Великой Отечественной войны, участнике Сталинградской битвы — Айказе Овсепяне. В июле прошлого года его эвакуировали в Россию из Балаклеи.

Первое время пожилой мужчина жил вместе с дочерью в Белгородской области в съемном жилье. Позже он рассказал, что мечтает жить в Краснодаре. Ветерану выделили квартиру в новом доме в Знаменском и помогли с переездом в краевую столицу.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 марта посетили Овсепяна.

«Посмотрели, как обустроился в новой краснодарской квартире ветеран Великой Отечественной войны Айказ Аракелович Овсепян. В декабре ветерану исполнится 100 лет. Пожелал ему еще долгих, долгих лет жизни и самое главное здоровья», — написал Кондратьев в Telegram.

Во встрече с ветераном войны также приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Гости вручили Овсепяну документы на квартиру и подарки.

«Айказ Аракелович теперь — полноценный собственник своего жилья, как и полагается нашим ветеранам. Он вполне освоился на новом месте. И даже нашел в городе родственника», — цитирует Турчака пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву. Он награжден орденом Отечественной войны I степени. Имеет медали «За Отвагу», «Оборону Кавказа», «За победу над Германией» и «За взятие Будапешта».

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