Убившего брата и бабушку пасынка Стаса Наймина арестовали на два месяца

Истринский городской суд Московской области арестовал 39-летнего Романа Микояна по ходатайству следствия.

Мужчина пробудет под стражей до 18 декабря, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

Вечером 19 октября следователи и криминалисты провели с обвиняемым проверку показаний на месте происшествия — там Микоян детально рассказал об обстоятельствах убийства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло в ночь на 19 октября в деревне Крюково Московской области. В частном доме обнаружили тела 30-летнего сына рок-музыканта, основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина — Артема Микояна и тещи — 85-летней Полины Ткаченко. По факту убийства двух человек возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта — 39-летний Роман Микоян. Ссора между родственниками произошла из-за продажи дома. Мужчина в двойном убийстве признался.