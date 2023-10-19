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Пасынок Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки под Москвой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pasynok-stasa-namina-priznalsya-v-ubijstve-brata-i-babushki-pod-moskvoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео t.me/gsuskmosobl

Сейчас с подозреваемым в убийстве сына и тещи известного музыканта Стаса Намина работают следователи и криминалисты.

В ходе допроса мужчина в совершенном преступлении признался, сообщает сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло в ночь на 19 октября в деревне Крюково Московской области. В частном доме обнаружили тела 30-летнего сына рок-музыканта, основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина — Артема Микояна и тещи музыканта — 85-летней Полины Ткаченко. По факту убийства двух человек возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта — 39-летний Роман Микоян. Ссора между родственниками произошла из-за продажи дома.

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