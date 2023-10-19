В Подмосковье зарезали сына и тещу легенды русского рока Стаса Намина

Убийство произошло в ночь на 10 октября в деревне Крюково Московской области.

По данным следствия, в частном доме обнаружили тела пенсионерки и ее 30-летнего внука. По факту убийства двух человек возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали родственника погибших. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли нож и молоток. Назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта, основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина — Артема Микояна и матери музыканта — 85-летней Полины Ткаченко.

По предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта — 39-летний Роман Микоян. Ссора между родственниками произошла из-за продажи дома. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

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