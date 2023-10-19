Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Подмосковье зарезали сына и тещу легенды русского рока Стаса Намина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-podmoskove-zarezali-syna-i-teshhu-legendy-russkogo-roka-stasa-namina
В Подмосковье зарезали сына и тещу легенды русского рока Стаса Намина
Фото t.me/gsuskmosobl

Убийство произошло в ночь на 10 октября в деревне Крюково Московской области.

По данным следствия, в частном доме обнаружили тела пенсионерки и ее 30-летнего внука. По факту убийства двух человек возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали родственника погибших. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли нож и молоток. Назначены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта, основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина — Артема Микояна и матери музыканта — 85-летней Полины Ткаченко.

По предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта — 39-летний Роман Микоян. Ссора между родственниками произошла из-за продажи дома. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин спустя более 18 лет.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях