В Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин спустя более 18 лет

Преступления совершили в Лазаревском районе в 2001 и 2005 годах. Следователи-криминалисты вместе с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД смогли раскрыть давние убийства, благодаря кропотливой работе.

Правоохранители установили личности четверых мужчин в возрасте от 52 до 66 лет, которых подозревают в убийстве 44-летней жительницы Московской области и 61-летней местной жительницы. Женщин убили, чтобы завладеть их недвижимостью.

Следователи провели обыски в Лазаревском районе по 5 адресам. Они нашли и изъяли документы и другие предметы, являющиеся доказательствами по этому уголовному делу.

Правоохранители провели следственные действия с задержанными. Всех четверых фигурантов уголовного дела заключили под стражу по решению суда. Следователи проверят их причастность к другим преступлениям на территории региона. Кроме того, они проверят законность покупки, принадлежащего им имущества, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 61-летняя жительница Лазаревского в 2001 году пропала без вести после того, как продала свою квартиру. В мае 2005 года 44-летняя приезжая пропала во время отдыха в Лазаревском. Позже оказалось, что она лишилась прав собственности на дом в этом поселке.

Оперативники выяснили, что подозреваемые в убийстве двух женщин планировали покинуть территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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