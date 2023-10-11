Жителя Новороссийска посадили на 21 год за убийство двоих человек сучкорубом

Краснодарский краевой суд 11 октября вынес приговор в отношении мужчины, который в октябре 2021 года в станице Натухаевской убил женщину и ее отца, а также пытался убить подростка.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд назначил подсудимому 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

С подсудимого также взыскали 6 млн рублей в счет моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Новороссийска приехал в станицу Натухаевскую к знакомой, которой должен был 110 тыс. рублей. Злоумышленник отключил в доме свет, чтобы выманить женщину на улицу. Но женщина не вышла, а позвонила своему отцу. Пенсионер приехал и застал злоумышленника на крыльце. Тот достал сучкоруб, который принес с собой, и 23 раза ударил пенсионера. От полученных травм пострадавший погиб. Когда женщина вышла из дома, мужчина забил и ее тем же сучкодубом. Все происходящее видел 14-летний сын женщины. Подросток смог убежать из дома. Убийца погнался за ним с криком «Я тебя убью!». Присяжные единогласно признали подсудимого виновным.