Жителя Новороссийска признали виновным в убийстве двоих человек сучкорубом

Краснодарский краевой суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который в октябре 2021 года убил женщину и ее отца в станице Натухаевской и пытался убить

По данным суда, мужчина заранее подготовился к убийству своей знакомой, которой он должен был 110 тыс. рублей. Он приехал к ее дому в станице Натухаевской и отключил в доме свет, чтобы она вышла на улицу. Чтобы устранить проблему к дому приехал отец женщины и застал злоумышленника на крыльце. Мужчина 23 раза ударил пенсионера принесенным с собой сучкорубом. От полученных травм пострадавший погиб.

На помощь отцу из дома выбежала женщина. Злоумышленник напал на нее и забил до смерти тем же сучкодубом. Все происходящее видел несовершеннолетний сын женщины. Злоумышленник побежал за мальчиком с криком «Я тебя убью!», однако ребенку удалось убежать и позвать на помощь.

По ходатайству подсудимого дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей, которые огласили свой вердикт. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановит приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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