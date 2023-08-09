Били топором и веткой акации: в Краснодаре присяжные признали троих мужчин виновными в убийстве пенсионера

Коллегия присяжных заседателей рассмотрела уголовное дело в отношении троих жителей станицы Новодонецкой Выселковского района в возрасте от 18 до 23 лет, которых обвиняют в разбое и убийстве.

По данным следствия, вечером 6 января 2022 года 21-летний житель станицы Новодонецкой привлек для нападения и убийства 65-летнего мужчины, у которого по слухам могла храниться большая сумма денег, двух своих знакомых, которым на тот момент было по 17 лет. В ночь с 6 на 7 января 2022 года все трое, вооружившись топором и веткой акации, выманили из хозяина из дома и напали на него.

Совершеннолетний нападавший избил пострадавшего палкой, руками и ногами по голове, а также один раз ударил обухом топора в затылок. В этот момент подросток держал пенсионера, прижимая его ногой к земле. После этого злоумышленники затащили тело на территорию дома и бросили с колодец. Затем зашли в дом и забрали 800 тыс. рублей. Похищенные деньги нападавшие поделили между собой и потратили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Установить виновных лиц удалось лишь спустя месяц после преступления. Коллегия присяжных заседателей единогласно пришла к выводу, что вина подсудимых доказана в полном объеме и они заслуживают снисхождения. Обсуждение последствий вердикта и вынесение приговора состоится в сентябре.

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