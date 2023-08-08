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СК опубликовал видео допроса одного из задержанных по делу об убийстве мужчин на берегу реки под Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-opublikoval-video-doprosa-odnogo-iz-zaderzhannyh-po-delu-ob-ubijstve-muzhchin-na-beregu-reki-pod-tuapse
Фото t.me/sledcom_press

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело об убийстве двоих мужчин в Туапсинском районе. Накануне всех четырех фигурантов заключили под стражу.

По данным следствия, ночью 5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой обнаружены тела с признаками насильственной смерти двоих мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. В больницу также доставили 20-летнего пострадавшего, которых был с погибшими. По подозрению в убийстве задержали четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет. Суд заключил их под стражу.

СК опубликовал видео допроса одного из обвиняемых. Мужчина рассказал о том, что вместе с товарищами увидел троих мужчин, с которыми у него был ранее конфликт.

«Я подошел, ударил одного, и пошла драка. Один стоял на ногах, второй упал», — говорит на допросе у следователя один из обвиняемых.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в Краснодарском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне убийства между двумя мужчинами и ранее незнакомым им 19-летним парнем произошел конфликт. Позже парень со своими приятелями встретил обидчиков в поселке Дедеркой. На берегу горной реки произошла драка. Меру пресечения для подозреваемых по уголовному делу об убийстве 7 августа избрал Туапсинский районный суд.

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