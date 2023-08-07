Четверых подозреваемых в убийстве мужчин на берегу реки под Туапсе заключили под стражу

Меру пресечения для подозреваемых по уголовному делу об убийстве 7 августа избрал Туапсинский районный суд.

По версии следствия, в ночь на 5 августа четыре местных жителя в возрасте от 19 до 36 лет сильно избили трех незнакомых мужчин на берегу реки Дедеркой, убив двоих из них.

Одному из избитых удалось убежать от преступников. Сейчас 20-летний парень находится в больнице с травмами.

Суд счел, что на свободе подозреваемые могут скрыться от правосудия, поэтому принял решение заключить их под стражу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне убийства между двумя мужчинами и ранее незнакомым им 19-летним парнем произошел конфликт. Позже парень со своими приятелями встретил обидчиков в поселке Дедеркой. На берегу горной реки произошла драка.