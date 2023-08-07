В Туапсе задержали четверых подозреваемых в убийстве двоих мужчин на берегу реки в Дедеркое

Ночью 5 августа в полицию поступило сообщение о том, что на берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой найдены тела мужчин в возрасте 37 лет и 41 года с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, накануне между двумя мужчинами и ранее незнакомым им 19-летним парнем произошел конфликт. Позже парень со своими приятелями встретил обидчиков в поселке Дедеркой. На берегу реки произошла драка, во время которой злоумышленники до смерти забили двоих оппонентов. В больницу также доставили 20-летнего пострадавшего с телесными повреждениями, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве двоих человек. Установили, что к преступлению причастны четверо местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет. Сотрудники полиции задержали всех четверых подозреваемых. В данный момент задержанным уже предъявили обвинение в убийстве двоих человек, совершенном группой лиц. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

«Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление других лиц, причастных к преступлению», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о драке на берегу реки в поселке Дедеркой поступило в полицию Туапсинского района 5 августа в 2:56. Прибыв на место, правоохранители обнаружили двоих мертвых мужчин. На телах были следы насильственной смерти.