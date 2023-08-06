Двух мужчин забили насмерть на берегу реки Дедеркой в Туапсинском районе

Сообщение о драке на берегу реки в поселке Дедеркой поступило в полицию Туапсинского района 5 августа в 2:56.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили два мужских тела.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются 27-летний Туркменян Артем Эдуардович уроженец села Шепси Туапсинского района и 36-летний Тулумджян Вартан Размикович, проживающий в Туапсе.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемых, просят обратиться по телефону 8(928)2031336, 2-28-40 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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