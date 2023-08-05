Мужчина из-за ссоры сжег сторожку и находившегося в ней совладельца пасеки в Краснодарском крае  

Убийство произошло на одной из частных пасек в лесополосе Калниболотского сельского поселения в Новопокровском районе.

По данным следствия, 56-летний житель Тихорецкого района в июне устроился сторожем на пасеку и жил там же. Между ним и 58-летним совладельцем пасеки 31 июля произошел конфликт. После этого сторож ушел, но через некоторое время вернулся обратно. Мужчина решил сжечь сторожку, в которой в это время был совладелец пасеки. Злоумышленник облил деревянное строение бензином и поджег, после чего ушел домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующий день на месте пожара обнаружили останки совладельца пасеки. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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