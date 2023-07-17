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Убитого в Краснодаре экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого похоронили в Севастополе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ubitogo-v-krasnodare-eks-komandira-podvodnoj-lodki-stanislava-rzhitskogo-pohoronili-v-sevastopole
Убитого в Краснодаре экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого похоронили в Севастополе
Фото gp.by

Утром 17 июля у Дома офицеров флота в храме Архистратига Михаила проститься с покойным собрались друзья, близкие и сослуживцы погибшего.

«Я знал его еще с самого начала его службы, когда он только выпустился и пришел представляться к командиру подводной лодки. Я был первым человеком из экипажа, который его встретил. В памяти останется таким же веселым, жизнерадостным. Он жить хотел. Спортивным был. То на велосипеде его встретишь, то на прогулке, то на пробежке», — цитируют старшего мичмана в отставке Григория Западенко «Вести Севастополь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Гражданин Украины Сергей Денисенко застрелил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого рано утром 10 июля во время пробежки в парке им. 30-летия Победы.

В Краснодаре простились с сотрудником мэрии Станиславом Ржицким. Прощальная церемония прошла в ритуальном зале Славянского кладбища.

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