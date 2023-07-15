В Краснодаре простились с сотрудником мэрии Станиславом Ржицким

Прощальная церемония прошла в ритуальном зале Славянского кладбища.

Проводить в последний путь заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и бывшего капитана подлодки «Краснодар» пришли близкие, коллеги, глава города Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, заместители главы и руководители структурных подразделений.

Собравшиеся рассказали, что при жизни Станислав Ржицкий помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Коллеги и сослуживцы высоко ценили офицера за его профессионализм, доблесть и доброту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинскому киллеру Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.