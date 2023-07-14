Украинскому киллеру предъявили обвинение в убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого

Гражданин Украины Сергей Денисенко застрелил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого рано утром 10 июля во время пробежки в парке им. 30-летия Победы.

«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия», — сообщает пресс-служба СК РФ.

За умышленное убийство и незаконный оборот оружия украинскому киллеру грозит до 15 лет лишения свободы. По решению суда он находится под арестом до 10 сентября.

После убийства Ржицкого в парке Денисенко выехал в Туапсе на съемное жилье. Там он планировал скрыться от следствия, а затем вылететь в Швейцарию через Турцию. Предварительно, он убил сотрудника мэрии Краснодара по заданию украинских спецслужб. Преступление готовил с декабря прошлого года.

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