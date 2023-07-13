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Украинский киллер показал, как убил сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Видео

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Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskij-killer-pokazal-kak-ubil-sotrudnika-merii-krasnodara-stanislava-rzhitskogo-video
Украинский киллер показал, как убил сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Видео

Гражданин Украины Сергей Денисенко убил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого рано утром 10 июля в парке им. 30-летия Победы во время утренней пробежки.

Киллер показал следователям, как застрелил Ржицкого на Тропе Здоровья, во время следственного эксперимента. Денисенко рассказал, что сначала выстрелил бегущему чиновнику в спину. Ржицкий пригнулся и развернулся к нему. После этого киллер выстрелил в него еще несколько раз.

Денисенко обвиняют в умышленном убийстве. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинского киллера, убившего в Краснодаре Станислава Ржицкого, арестовали до 10 сентября. Меру заключения для гражданина Украины Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего капитана подводной лодки «Краснодар», сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, 13 июля избрал Первомайский районный суд.

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