Украинский киллер показал, как убил сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Видео

Гражданин Украины Сергей Денисенко убил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого рано утром 10 июля в парке им. 30-летия Победы во время утренней пробежки.

Киллер показал следователям, как застрелил Ржицкого на Тропе Здоровья, во время следственного эксперимента. Денисенко рассказал, что сначала выстрелил бегущему чиновнику в спину. Ржицкий пригнулся и развернулся к нему. После этого киллер выстрелил в него еще несколько раз.

Денисенко обвиняют в умышленном убийстве. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинского киллера, убившего в Краснодаре Станислава Ржицкого, арестовали до 10 сентября. Меру заключения для гражданина Украины Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего капитана подводной лодки «Краснодар», сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, 13 июля избрал Первомайский районный суд.