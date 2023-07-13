Украинского киллера, убившего в Краснодаре Станислава Ржицкого, арестовали до 10 сентября

Меру заключения для гражданина Украины Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего капитана подводной лодки «Краснодар», сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, 13 июля избрал Первомайский районный суд.

Установлено, что Денисенко во время допроса признался в том, что утром 10 июля застрелил Ржицкого во время утренней пробежки в парке им. 30-летия Победы. Он выстрелил в него из пистолета Макарова четыре раза.

При рассмотрении уголовного дела суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу. Если оставить его на свободе, он может скрыться от следствия. В связи с этим подозреваемого заключили под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 10 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Денисенко рассказал следствию, что убил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого по заданию украинской разведки. По словам подозреваемого, он готовил убийство с декабря прошлого года. Для этого он снял дом в Туапсе, где он должен был отсидеться после преступления, а затем вылететь в Турцию из Сочи. Оттуда он планировал вылететь в Швейцарию.