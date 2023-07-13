Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Украинского киллера, убившего в Краснодаре Станислава Ржицкого, арестовали до 10 сентября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskogo-killera-ubivshego-v-krasnodare-stanislava-rzhitskogo-arestovali-do-10-sentyabrya
Видео «Кубань 24»

Меру заключения для гражданина Украины Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего капитана подводной лодки «Краснодар», сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, 13 июля избрал Первомайский районный суд.

Установлено, что Денисенко во время допроса признался в том, что утром 10 июля застрелил Ржицкого во время утренней пробежки в парке им. 30-летия Победы. Он выстрелил в него из пистолета Макарова четыре раза.

При рассмотрении уголовного дела суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу. Если оставить его на свободе, он может скрыться от следствия. В связи с этим подозреваемого заключили под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 10 сентября, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Денисенко рассказал следствию, что убил заместителя начальника отдела мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого по заданию украинской разведки. По словам подозреваемого, он готовил убийство с декабря прошлого года. Для этого он снял дом в Туапсе, где он должен был отсидеться после преступления, а затем вылететь в Турцию из Сочи. Оттуда он планировал вылететь в Швейцарию.

Статьи
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Врач объяснила, почему пенсионерам нельзя мороженое
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Что такое нервный срыв и как не довести до него
Топ-10 продуктов — источников белка
Топ-10 продуктов — источников белка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях