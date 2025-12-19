У журналистов перед «Прямой линией» Путина забрали все перекусы, но покормили

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Всего в мероприятии примут участие около 600 представителей СМИ. Журналисты традиционно собрались перед Гостиным двором с раннего утра. Перед тем, как попасть к президенту, все сдают запрещенные предметы. В их числе и еда, а также любые жидкости.

Так, после досмотра в коробке изъятых вещей в этом году оказались квашеная капуста, мандарин, «Сникерс», энергетик, вода и другие запрещенные предметы, сообщает кремлевский пул РИА «Новости».

Все свои продукты и личные вещи, которые нельзя было пронести, журналисты смогут забрать из коробки после окончания встречи с Владимиром Путиным.

Однако голодными журналистов не оставили, для них организовали столы с перекусом. На них были сырники, блины, фрукты, кексы, булочки, бутерброды, напитки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 2 млн вопросов поступило на «Итоги года с Владимиром Путиным». Краснодарский край вошел в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию президента России.

