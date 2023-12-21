У 15 детей, снятых с поезда «Тюмень — Адлер», подтвердили грипп А

Сейчас детей осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора.

Около 60 заболевших имеют признаки ОРВИ, у 15 из них лабораторно подтвердили грипп А. Состояние у всех удовлетворительное, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Всего сейчас в больнице находятся 124 ребенка.

В поезде дети пили чистую воду и ели четыре раза в день еду, приготовленную в вагоне-ресторане. Директор ресторана и повар утверждают, что продукты были свежие.

По факту смерти в поезде 12-летней девочки следственный комитет возбудил уголовное дело. Смерть ребенка зафиксировали на территории Пензенской области. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба Следкома.

Известно, что девочка почувствовала себя плохо и сказала об этом взрослым. Ее осмотрела медсестра и дала девочке таблетку. Утром у заболевшей поднялась температура, но ее удалось сбить. Около 19:00 девочка потеряла сознание, поезд остановили на станции Колышлей и вызвали скорую, но реанимировать ребенка не смогли.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 120 детей сняли с поезда «Тюмень — Адлер» из-за повышения температуры. На температуру пожаловались около 30 детей, сейчас им оказывают необходимую помощь. Одна девочка скончалась до прибытия в Саратов.