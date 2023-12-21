Скончалась 12-летняя пассажирка поезда «Тюмень — Адлер»

По данным из соцсетей, 12-летняя девочка потеряла сознание еще вечером 20 декабря, когда поезд проезжал в Пензенской области.

В администрации Сердобского района области подтвердили смерть девочки в поезде — тело ребенка со станции Сердобск забрала «скорая помощь».

«Поезд действительно такой был. На станции Сердобск снимали девочку, уже труп. Умерла она не у нас, она скончалась, к сожалению, в поезде. Причины нам неизвестны, вскрытия пока не было. У нас нет возможности вскрывать несовершеннолетних детей. Просто бригада скорой помощи забирала с нашей станции труп», — цитирует пресс-службу госадминистрации «Газета.ру».

Ночью плохо себя почувствовал еще один ребенок, его и еще около 30 пассажиров госпитализировали. Снятые с поезда дети отдыхали в лагерях Тюменской области с 12 по 19 декабря.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 120 детей сняли с поезда «Тюмень — Адлер» из-за повышения температуры. На температуру пожаловались около 30 детей, сейчас им оказывают необходимую помощь.