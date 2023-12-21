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Более 120 детей сняли с поезда «Тюмень — Адлер» из-за повышения температуры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-120-detej-snyali-s-poezda-tyumen-adler-iz-za-povysheniya-temperatury
Более 120 детей сняли с поезда «Тюмень — Адлер» из-за повышения температуры
Фото t.me/busargin_r

Вечером 20 декабря один из детей, отдыхавших в детском лагере, обратился к медикам с жалобами на высокую температуру.

Ребенку помогли сопровождавшие группу детей медики и прибывшая бригада скорой помощи. На месте Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию. Всех 125 детей, которые ехали в составе организованной группы в сопровождении взрослых, осмотрели врачи.

«Детей централизованно доставляют автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. Учреждение полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора», — написал глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Он отметил, что на температуру уже пожаловались около 30 детей, сейчас им оказывают необходимую помощь. На месте с ними находятся сопровождающие. Для родителей создали круглосуточную горячую линию 8 (8452) 67-07-02.

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