В Роспотребнадзоре рассказали, планируют ли ввести масочный режим на Кубани

По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, за последнюю неделю с признаками ОРВИ в больницы обратились 2 тыс. 712 человек. Из них 677 челоек — дети до 14 лет.

Всего с начала эпидсезона в крае зафиксировали 199 случаев гриппа. Среди выделенных вирусов сезонных ОРВИ преобладают риновирусы и аденовирусы. Среди вирусов гриппа чаще всего встречаются вирусы сезонного гриппа А.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не планируют вводить обязательный масочный режим. Также не ожидается введения каких-либо ограничений во время новогодних праздников.

Анна Попова напомнила о необходимости профилактики.

«Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов. Все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких в период от вирусов», — цитирует Попову пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, на Кубани в настоящее время нет необходимости вводить масочный режим, сообщает «РБК Краснодар».

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