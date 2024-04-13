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Туристов предупредили о лавиноопасности в горах Сочи с 13 по 16 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistov-predupredili-o-lavinoopasnosti-v-gorah-sochi-s-13-po-16-aprelya
Туристов предупредили о лавиноопасности в горах Сочи с 13 по 16 апреля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Синоптики прогнозируют лавиноопасность в горах Сочи выше 1,5 тыс. м.

Сход лавин возможен до конца суток 13 апреля, а также 14, 15 и 16 апреля.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 апреля на горе Фишт в истоках реки Пшеха сошла «мокрая» лавина объемом более 1 тыс. куб. м. Также 12 апреля лавина сошла с крутого обрыва на Южном склоне горы Аибга в Красной Поляне.

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