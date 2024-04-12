Сход лавины в горах Красной Поляны сняли на видео

Снежная масса сошла с крутого обрыва на Южном склоне горы Аибга 12 апреля.

Находившиеся неподалеку очевидцы сняли сход лавины на видео с трассы Календула и опубликовали запись в соцсетях. На кадрах видно, что снежная масса с камнями стремительно спускается вниз с крутого обрыва.

Отмечается, что лавина сошла за пределами горнолыжного курорта. Для апреля это достаточно частое явление в горах выше 1,5 тыс. метров.

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