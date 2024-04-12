Мощная лавина объемом более 1 тыс. кубометров сошла на горе Фишт

Лавина объемом более 1 тыс. куб. м мокрого снега, камней и грунта сошла на горе Фишт в истоках реки Пшеха 8 апреля.

В пресс-службе Сочинского географического общества отметили, что в сходе мокрой лавины в это время года нет ничего необычного, однако эта лавина — редкая по мощности и объему.

В Кавказском заповеднике сообщили, что этот вид лавин происходит крайне редко, раз в сто лет или даже реже. Для образования такой лавины на вершине горы должно было накопиться огромное количество снега и воды на ограниченной площади. Явление представляет научный интерес для ученых, а также несет серьезную опасность для людей и животных.

Специалисты отметили, что последствия лавин могут быть разрушительными для экосистемы — они способны вызвать изменения в природной среде и нарушить баланс в природных сообществах.

Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев сообщил, что эксперты заповедника отправятся на гору для осмотра территории и оценки масштабов лавины.

«После схода лавины необходимо провести осмотр территории, чтобы оценить масштабы происшествия и выяснить, была ли эта лавина ограничена только балкой и ручьем Водопадный, или часть ее сорвалась с другого склона в сторону приюта Фишт. Специалисты Кавказского заповедника отправятся на гору Фишт с целью изучить природу этого редкого явления и получить информацию, которая поможет лучше понять процессы, приведшие к сходу лавины», — цитирует Шевелева пресс-служба заповедника.

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