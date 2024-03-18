Туристов предупредили о выходящих из спячки медведях в горах Сочи

Медведи на Кавказе обычно просыпаются в начале марта, самки с детенышами выбираются из берлог чуть позже — в апреле.

Сейчас в горах Сочи начинается сезон, когда проснувшиеся кавказские медведи начинают сгонять накопленный жир и активно метят территорию в ожидании появления самок.

В этот период перед брачными играми наиболее вероятно столкновение медведей с людьми, рассказал эксперт-зоолог Анатолий Кудактин.

Несмотря на синантропию кавказских медведей — то есть они привыкли жить по соседству с людьми — зоолог призвал соблюдать ряд правил при встрече с хищниками.

Нельзя проявлять агрессию по отношению к медведю, не стоит бежать. Можно лишь покричать или поднять над собой рюкзак, чтобы хищник понял, что это не сородич, который претендует на самку или территорию.

Также очень важно ответственное обращение с мусором и уважительное отношение к природе, приводит слова специалиста пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Читайте также: спускающегося по горе бурого медведя сняли на видео в Сочи.