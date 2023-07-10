Туристку из Москвы унесло потоком воды во время ливня в Абхазии

Инцидент произошел 9 июля в районе села Алахадзы в Гагрском районе республики.

По данным МЧС, жительница Москвы отдыхала с мужем. Во время непогоды женщину унесло бурным течение реки. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.

Спасатели приступили к поискам туристки. Пока что спасательная операция результата не принесла, сообщает Радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди обрушились на Абхазию утром 9 июля. Горные реки вышли из берегов и затопили дороги и территории жилых домов. движение поездов между Сочи и Абхазией остановили из-за размытых путей.

В Сочи река Хоста вышла из берегов и смыла десятки припаркованных автомобилей. Уровень воды в горных реках курорта заметно поднялся в ночь на 9 июля после сильного дождя.