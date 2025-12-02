Туман, дожди и до +15 °C днем ожидаются 3 декабря на Кубани

В Краснодарском крае местами ночью и утром прогнозируют дожди, в горах — осадки в виде мокрого снега.

По информации метеорологов, 3 декабря на Кубани днем ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Местами туман. В среднем по региону ночные температуры составят +1…6 °C, дневные — +5…10 °C.

В горах ночью возможны заморозки — до -6 °C. Днем столбики термометров будут в пределах от -2 °C до +3 °C.

На Черноморском побережье прогнозируют облачную погоду с ветром до 11 м/с, ночью и утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью — +5…10 °C, днем — +10…15 °C.

В Краснодаре в среду осадки маловероятны. Ночью, утром и в первой половине дня — туман. Ночью температура опустится до +4…6 °C, днем воздух прогреется до +8…10 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночные заморозки до -5 °С ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае. Жителей Сочи предупредили об опасности образования смерчей над морем.

