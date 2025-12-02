Жителей Сочи предупредили об опасности образования смерчей над морем

По прогнозам синоптиков, до конца суток 2 декабря на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими слабо укрепленными конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

