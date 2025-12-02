Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей Сочи предупредили об опасности образования смерчей над морем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-ob-opasnosti-obrazovaniya-smerchej-nad-morem
Жителей Сочи предупредили об опасности образования смерчей над морем
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, до конца суток 2 декабря на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими слабо укрепленными конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: ночные заморозки до -5 °С ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае. В северной, восточной половинах края и предгорных районах столбики термометров в ночные часы опустятся ниже нуля. Температура воздуха составит 0…-5 °С. 

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях