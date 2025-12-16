Туапсинский коммерческий порт изъяли в доход РФ по решению суда

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу владельца ТМКП об изъятии перевалочного пункта в доход государства.

Согласно материалам дела, 15 декабря определение Арбитражного суда Краснодарского края оставили без изменения, апелляционную жалобу конечного владельца Шахлара Новрузова отклонили, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе. Ведомство просило признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ТМПК и взыскать акции в доход РФ. Ведомство оценило морпорт Туапсе в 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, владелец морпорта незаконно завладел 2 га земли, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными комплексами на территории морпорта, которые принадлежали государственному рыбхозу. Чтобы незаконно вывести их, экс-руководитель предприятия взял кредит на 2,5 млрд рублей со ставкой 190% в месяц под залог активов рыбхоза стоимостью 5,7 млрд рублей.

Также Генпрокуратура утверждала, что морпорт используется для контрабанды продуктов. Доход от этого наличными вывозят за пределы страны и не декларируют.

К делу приложили информацию для служебного пользования ФНС и ФАС России о связях ответчиков.

Суд национализировал Туапсинский коммерческий порт и Темрюкский морской терминал. Решение о передаче активов в пользу государства 24 ноября принял Арбитражный суд Краснодарского края.

Подпишись, здесь всегда интересно.