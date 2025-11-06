Засекреченные материалы приобщил суд к иску Генпрокуратуры против порта Туапсе

Судебное заседание прошло 5 ноября в Арбитражном суде Краснодарского края.

Иск к владельцу ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт» с требованием изъять активы в собственность государства подала Генпрокуратура России.

Во время рассмотрения материалов иска суд удовлетворил ходатайство обвинения и приобщил к делу дополнительные материалы. В их числе информация для служебного пользования ФНС и ФАС России о связях ответчиков.

«Также просим приобщить к материалам дела информацию Федеральной налоговой службы в отношении ответчиков и их связей, информацию ФАС России, касающуюся вопроса заявленных нами требований, эти сведения имеют гриф «для служебного пользования», — обратился к судье представитель Генпрокуратуры.

По итогам заседания в суде объявлен перерыв, сообщает ТАСС.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края, следующее заседание по иску пройдет в 12:00 12 ноября.

Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе. Ведомство просит просит признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ТМПК и взыскать акции в доход РФ. Ведомство оценило морпорт Туапсе в 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, владелец морпорта незаконно завладел 2 га земли, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными комплексами на территории морпорта, которые принадлежали государственному рыбхозу. Чтобы незаконно вывести их, экс-руководитель предприятия взял кредит на 2,5 млрд рублей со ставкой 190% в месяц под залог активов рыбхоза стоимостью 5,7 млрд рублей.

