Суд национализировал Туапсинский коммерческий порт и Темрюкский морской терминал

Решение о передаче активов в пользу государства 24 ноября принял Арбитражный суд Краснодарского края.

Суд по иску Генпрокуратуры признал ничтожными несколько сделок по приобретению ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и ООО «Дар фрут».

Все портовые мощности, а также ряд объектов недвижимости ООО «Дар фрут» взыскали в доход РФ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе. Ведомство просило признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ТМПК и взыскать акции в доход РФ. Ведомство оценило морпорт Туапсе в 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, владелец морпорта незаконно завладел 2 га земли, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными комплексами на территории морпорта, которые принадлежали государственному рыбхозу. Чтобы незаконно вывести их, экс-руководитель предприятия взял кредит на 2,5 млрд рублей со ставкой 190% в месяц под залог активов рыбхоза стоимостью 5,7 млрд рублей.

Также Генпрокуратура утверждала, что морпорт используется для контрабанды продуктов. Доход от этого наличными вывозят за пределы страны и не декларируют.

К делу приложили информацию для служебного пользования ФНС и ФАС России о связях ответчиков.

