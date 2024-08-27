Центр подготовки электрогазосварщиков откроют в Краснодарском крае

На базе предприятия «Эко-Спектрум» появится корпоративный центр опережающей подготовки по нацпроекту «Производительность труда».

Речь о компании, выпускающей современное оборудование для утилизации отходов, системы газоочистки, сортировочные комплексы и водогрейные котлы. «Эко-Спектрум» выиграла конкурс на право создания корпоративного ЦОП в 2024 году.

На предприятии подготовят стандарты для обучения на должность электрогазосварщика 2-5 разряда для участков сборки и сварки металлоконструкций.

Как отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев, подготовка таких площадок и стандартов профессий позволит компании грамотно перераспределить внутренние ресурсы, а также получить систему обучения как новых, так и уже опытных специалистов.

«Основная задача корпоративных центров опережающей подготовки как раз состоит в том, чтобы помочь компаниям решить вопрос с уровнем навыков и квалификаций сотрудников и преодолеть кадровый дефицит», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе также появятся корпоративные ЦОПы машинистов по производству бумажных изделий и заведующих складом.