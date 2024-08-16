Центр подготовки машинистов по производству бумажных изделий откроют на Кубани

«Корпоративные центры опережающей подготовки становятся основой формирования движения рационализаторов – сотрудников компаний, способных находить и внедрять более эффективные способы организации труда. Сегодня профильные площадки уже работают на девяти предприятиях региона. Еще восемь откроют до конца 2024 года», — сказал Юртаев.

В 2024 году «Кубань-Папир» выиграла конкурсный отбор на право создания КЦОП. Специалисты компании уже провели диагностику документов по должности, опросы и аудит рабочего места. Также подготовили описание состава профиля должности и других разделов корпоративного стандарта.

Сейчас ведут работу над оценочной документацией и подготовкой к проведению оценки компетенций работников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани производитель стройматериалов стал внедрять бережливые технологии.