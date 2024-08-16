Центр подготовки машинистов по производству бумажных изделий откроют на Кубани
Крупнейший производитель целлюлозно-бумажной продукции на юге России — компания «Кубань-Папир» — приступила к созданию корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП) в рамках национального проекта «Производительность труда». Там будут готовить машинистов по производству бумажных изделий.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что такие площадки оптимизируют нагрузки и способствуют более быстрой адаптации новых сотрудников на предприятии. Такие меры значительно повышают производительность труда. Кроме того, центр позволит координировать ускоренное повышение квалификации, переподготовку действующих сотрудников и обучение новичков.
«Корпоративные центры опережающей подготовки становятся основой формирования движения рационализаторов – сотрудников компаний, способных находить и внедрять более эффективные способы организации труда. Сегодня профильные площадки уже работают на девяти предприятиях региона. Еще восемь откроют до конца 2024 года», — сказал Юртаев.
В 2024 году «Кубань-Папир» выиграла конкурсный отбор на право создания КЦОП. Специалисты компании уже провели диагностику документов по должности, опросы и аудит рабочего места. Также подготовили описание состава профиля должности и других разделов корпоративного стандарта.
Сейчас ведут работу над оценочной документацией и подготовкой к проведению оценки компетенций работников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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