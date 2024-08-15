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На Кубани производитель стройматериалов стал внедрять бережливые технологии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-proizvoditel-strojmaterialov-stal-vnedryat-berezhlivye-tehnologii
На Кубани производитель стройматериалов стал внедрять бережливые технологии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет о крупнейшем в Южном федеральном округе производителе стройматериалов из Краснодара — ООО «Аллигатор». Компания внедрила бережливые технологии, присоединившись к нацпроекту «Производительность труда».

Как отметил министр экономики Краснодарского каря Алексей Юртаев, бережливые инструменты помогают выявлять допресурсы повышения эффективности различных производственных процессов.

«Сегодня в рамках нацпроекта их внедряют 316 кубанских компаний, многие из которых уже завершили активную фазу. В среднем предприятия смогли на треть увеличить выпуск продукции, на 27% — сократить запасы и на столько же ускорить время протекания процессов», — сказал он.

Сотрудники предприятия уже прошли ряд тренингов и обучений основам бережливых технологий. В будущем компания определят пилотный поток, на котором начнут внедрять улучшения.

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