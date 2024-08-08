Фабрика в Новокубанском районе улучшила производство лекарств по нацпроекту
Армавирская биофабрика в Новокубанском районе оптимизировала выпуск лекарств благодаря национальному проекту «Производительность труда».
На предприятии подвели итоги внедрения бережливых технологий. Так, препарат «Мексидол», который применяют в разных областях медицины, начали производить на 17% быстрее. При этом удалось сократить запасы в потоке на 40% и увеличить выработку на четверть.
«Армавирская биологическая фабрика — одна из старейших компаний края. Она производит в том числе лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых», — подчеркнул глава минэкономики региона Алексей Юртаев.
Министр отметил, что применение бережливых технологий поможет компании нарастить выпуск продукции и улучшить ее финансовое состояние.
«Это позволит обеспечить жителей региона качественными и доступными лекарственными препаратами», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Кореновский сахарный завод увеличил выработку на 17% благодаря нацпроекту