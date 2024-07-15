Кореновский сахарный завод увеличил выработку на 17% благодаря нацпроекту

Предприятие подвело итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

Кореновский сахарный завод ― одна из старейших и самых известных компаний отрасли в Краснодарском крае. Благодаря бережливым технологиям рабочая группа предприятия вместе с экспертами РЦК оптимизировала процесс капремонта производственного оборудования.

Так, команда проекта изучила бережливые инструменты, стандартизировала работу, уменьшила число лишних перемещений сотрудников и материалов. Благодаря нацпроекту протекание процесса уменьшили на 15%, на 22% снизили количество запасов в потоке, а выработку повысили на 17%. В дальнейшем рабочая группа будет самостоятельно реализовывать проекты в рамках этапа тиражирования.

«Предприятия Краснодарского края вырабатывают почти четверть сахара в России, поэтому повышение их эффективности и оптимизация внутренних процессов с помощью инструментов национального проекта не только укрепляет финансовое состояние и конкурентоспособность сахарных заводов, но и положительно влияет на развитие всей сахарной отрасли региона», — цитирует министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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