На сельхозпредприятии Ленинградского района начали вводить бережливые технологии

Компания «Агро-Продукт» работает в Ленинградском районе с 2015 года. Там производят крупы, муку, комбикорма, а также хлопья и масла. Благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда».

«Вениамин Кондратьев всегда подчеркивает необходимость наращивать объемы перерабатывающей промышленности, призывает аграриев уходить от реализации сырья и отдавать предпочтение выпуску продукции с повышенной добавочной стоимостью. Бережливые инструменты позволяют развивать это направление и увеличивать производительность без капитальных вложений. Их внедрение в аграрном секторе вносит значительный вклад в укрепление экономики региона», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Рабочая группа вместе с экспертами РЦК проведет диагностику производственных процессов, а после — выберет участок для оптимизации, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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