На предприятии в Каневском районе подвели итоги внедрения бережливых технологий

В компании «Виктория-Агро», занимающейся выращиванием зерновых культур, оптимизировали рабочие процессы по нацпроекту «Производительность труда».

На сельхозпредприятии при участии экспертов Регионального центра компетенций модернизировали пространство для ремонта и обслуживания техники, а также провели работу по повышению квалификации с персоналом.

Так, в машинно-тракторной мастерской обустроили ремонтные боксы, обновили рабочие места, а для сотрудников ввели стандарты проведения техосмотров.

Благодаря этой работе удалось уменьшить на 30% время протекания процесса, сократить запасы на 50% и повысить выработку на 31%.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, в числе ключевых факторов для получения достойного урожая — поддержание сельхозтехники в надлежащем состоянии.

«Поэтому усовершенствование процесса ремонта и обслуживания транспорта за счет бережливых инструментов позволило агропредприятию добиться быстрого локального экономического эффекта. Но самое главное — приобрести бесценный опыт, который в дальнейшем можно тиражировать на другие производственные участки», — отметил Юртаев.

«Виктория-Агро» планирует распространить опыт от участия в нацпроекте на другие ключевые направления. В компании оптимизируют сбор, приемку и хранение урожая, разработают мероприятия для поддержания здоровья животных и повышения производства молока, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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