Компания из Курганинского района улучшила бизнес-показатели благодаря нацпроекту

Торговая фирма «Гермес» внедряет бережливые технологии на производстве в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Компания около 15 лет поставляет профили, фурнитуры и комплектующие для производства светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. При участии специалистов Регионального центра компетенций на предприятии определили процессы, нуждающиеся в модернизации.

Например, чтобы ускорить время работы, было решено закупить тележки для укомплектования заказов. Также на складе провели зонирование и разместили продукцию по новой схеме. Все товары разделили по группам, установили дополнительные стеллажи и нанесли цветовую маркировку.

В результате удалось снизить время протекания рабочего процесса на 10%, повысить выработку на одного человека на 10,4% и сократить запасы в потоке на 10,9%.

«В мае мы досрочно выполнили плановые показатели по паспорту национального проекта, при этом работа на предприятиях не останавливается. Региональный центр продолжает реализовывать проекты и оказывать поддержку компаниям. Это дает возможность бизнесу повысить свою эффективность, улучшить качество продукции и услуг, а также укрепить свои позиции на рынке», — цитирует главу минэкономики Кубани Алексея Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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