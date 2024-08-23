Центр подготовки заведующих складом появится в Краснодарском крае

На базе компании «93 регион» откроют Корпоративный центр опережающей подготовки в рамках национального проекта «Производительность труда». Там будут готовить заведующих складом.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, открытие обучающей площадки станет для компании еще одним важным этапом развития. Здесь можно будет проводить обучение как новых сотрудников, так и действующих.

«Предприятие стремится занять лидирующие позиции на рынке стекольной и пластиковой тары в России. Для этого активно внедряет бережливые технологии, совместно с экспертами РЦК перестраивает рабочие процессы», — отметил Алексей Юртаев.

В компании скоро подготовят стандарты для обучения на должность заведующего складом. Это также позволит снизить число ошибок, оптимизировать логистику и повысить производительность работы на складе.

Компания «93 регион» — одна из восьми организаций на Кубани, где до конца года появятся новые Корпоративные центры опережающей подготовки. Всего в регионе сейчас работают девять КЦОП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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