Бережливые технологии позволили облегчить уборку номеров в «Сочи Парк Отель»

«Сочи Парк Отель» первым среди организаций туристической индустрии края принял участие в нацпроекте «Производительность труда».

Как отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, подобный шаг важен для экономики и региона, и страны.

«Сегодня уже два предприятия туриндустрии Кубани внедряют технологии бережливого производства по нацпроекту — это «Сочи Парк Отель» и санаторий «Заполярье». Сейчас коллеги проходят обучение и этап диагностики, оценивают потери в различных потоках, разрабатывают способы их устранения», — добавил Юртаев.

«Сочи Парк Отель» расположен на территории более 20 га и состоит из 12 корпусов, рассчитанных на 2,9 тыс. номеров. Чтобы оптимизировать их уборку, сотрудники обучаются бережливым технологиям. Так, например, на этажах организуют удобное размещение всех расходных материалов и тележек для уборки, что в свою очередь, сократит время перемещения персонала между комнатами.

«Оптимизация этого процесса сократит время подготовки номера к заселению, что создаст комфортные условия для гостей. Также рассчитываем, что полученный здесь опыт послужит основой для внедрения подобных практик и в других отелях региона», – сказала руководитель проекта от РЦК Алена Носкова.

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