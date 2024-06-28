Троих подозреваемых в стрельбе на границе Абхазии арестовали на два месяца

Преступление произошло вечером 23 июня на территории КПП «Псоу». Мужчины открыли стрельбу по машине и скрылись.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между гражданами Абхазии. Следствие установило, что злоумышленники имели умысел на совершение убийства двух и более лиц, при себе у них был автомат Калашникова. Они произвели 27 выстрелов. В результате стрельбы один мужчина был убит, еще трое пострадали, все — местные жители.

Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Суд Гагрского района, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для трех подозреваемых в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Абхазия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задержаны все подозреваемые в стрельбе и убийстве на границе РФ и Абхазии. Ранее о задержании нескольких подозреваемых 24 июня сообщили в прокуратуре Гагрского района.